Провалившемуся в колодец ребенку выплатили 500 тысяч рублей в Карелии

Прокуратура Пудожского района встала на защиту ребенка, пострадавшего после падения в канализационный колодец, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным источника, в августе 2025 года МУП «Ресурс» не обеспечило безопасное содержание колодца, и 9-летний ребенок упал в него, получив телесные повреждения.

Прокуратура внесла исполняющему обязанности главы Пудожского района представление об устранении нарушений закона и направила в суд иск о взыскании с предприятия в пользу пострадавшего ребенка компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, а решение судебной инстанции исполнено в полном объеме.