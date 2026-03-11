11 марта 2026, 17:02
Провалившемуся в колодец ребенку выплатили 500 тысяч рублей в Карелии
Прокуратура в районе Карелии защитила права ребенка
Фото: freepik
Прокуратура Пудожского района встала на защиту ребенка, пострадавшего после падения в канализационный колодец, сообщили в надзорном ведомстве.
По данным источника, в августе 2025 года МУП «Ресурс» не обеспечило безопасное содержание колодца, и 9-летний ребенок упал в него, получив телесные повреждения.
Прокуратура внесла исполняющему обязанности главы Пудожского района представление об устранении нарушений закона и направила в суд иск о взыскании с предприятия в пользу пострадавшего ребенка компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, а решение судебной инстанции исполнено в полном объеме.