Американка придумала оригинальную тактику «игры» в лотерею

Жительница США два раза за один год получила главный приз в лотерее, сообщает Lenta.ru со ссылкой на UPI.

Победительница покупает билеты конкретной лотереи регулярно. Обычно, если какая-то числовая комбинация приносит ей деньги, она использует её же для другого билета. По такой схеме женщине удалось выиграть 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей) в ноябре 2025 года.

Ровно год назад, руководствуясь своей тактикой, женщина сорвала джекпот. Она рассказала, что потратит новый выигрыш на покупку автомобиля или ремонт кухни.