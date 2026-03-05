Портал «Петрозаводск говорит» объявляет конкурс «Весна в сердце»

После долгой морозной зимы начинаются первые оттепели, а вместе с промёрзлой землёй отогреваются и наши сердца! Недаром весна — это пора любви!

Портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» объявляют конкурс «Весна в сердце». Поделитесь снимками того, что вас вдохновляет и заставляет чаще биться сердце — своих любимых людей, животных или занятий и выиграйте билеты в Музыкальный театр Карелии на двоих!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребёнка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи. Поделитесь снимками людей, животных или занятий, которые приносят вам счастье и удовольствие: ваших родных и близких, любимых питомцев, интересных хобби (музыка, танцы, спорт, рукоделие, выращивание растений и т. д.), а также совместного отдыха на природе.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, и расскажите, что или кто вас больше всего вдохновляет в жизни.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Весна в сердце». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Лучшие кадры выберем трижды — в марте, апреле и мае. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победителю каждого месяца достанется приз — билеты в Музыкальный театр Республики Карелия на двоих.



Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 29 мая 2026 года. Подробности по тел. 53-13-13.