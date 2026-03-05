Возможный грабитель попал на видео в магазине в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения одного из магазинов. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным стражей порядка, этот мужчина может быть причастен к грабежу. Его личность правоохранителям пока не известна. Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по телефону полиции: 8953-546-19-33. Конфиденциальность гарантируется.

