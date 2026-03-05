Ряд продуктов стал дороже для покупателей в магазинах Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на продукты в магазинах республики за неделю с 25 февраля по 2 марта. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, за неделю выросли цены на овощи и фрукты - бананы, свеклу, капусту, помидоры, морковь (1,1 - 1,7%). Также стали дороже сливочное масло, яйца, сосиски, сардельки, печенье, подсолнечное масло и консервы для детского питания (1,1 - 8,6%).

Вместе с тем, снизились цены на яблоки, картофель, огурцы (2,8 - 3,7%). Помимо этого стали дешевле свинина, творог, мука, чай (1,0 - 1,9%).

Ранее сообщалось о том, что бензин подорожал на АЗС на Северо-Западе.