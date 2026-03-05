Выставка спичечных коробков открылась в карельской библиотеке

К Международному дню спички, который отмечают 2 марта, в детском отделе Муезерской библиотеки открылась выставка «Спички-невелички» (6+). Экспозиция посвящена коллекции спичечных коробков.

Коллекционирование спичечных этикеток, коробков, буклетов и других предметов, связанных со спичками, популярное с середины XIX века, называется филумения. В СССР этот вид коллекционирования пережил расцвет в 1960–1980-х годах. В 1960-х годах Советский Союз был мировым лидером по производству и экспорту спичек, рассказали в администрации Муезерского округа.

Спичечный коробок был средством пропаганды и рекламы. Лозунги, призывы и полезную информацию перенесли с плакатов на коробки. Все это можно рассмотреть на спичечных коробках на выставке.

На выставке представлены две серии - виды старого Петрозаводска и афиши старых фильмов.