05 марта 2026, 12:55
Карельская спортсменка победила на зимней Спартакиаде учащихся России
На турнире в Череповце лучшей стала конькобежка из Сортавалы
Фото: freepik
Конькобежка из Сортавалы Анфиса Васькова завоевала золотую медаль на зимней Спартакиаде учащихся России, которая в эти дни проходит в Череповце, сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия».
Наше землячка одержала победу на дистанции 3000 м, преодолев ее за 4 минуты 39,27 секунды. К очередному спортивному достижению конькобежку привел тренер Андрей Жуйков.
Ранее он рассказал «Петрозаводск говорит» о проблемах подготовки конькобежцев в Карелии.