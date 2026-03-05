Карельская спортсменка победила на зимней Спартакиаде учащихся России

Конькобежка из Сортавалы Анфиса Васькова завоевала золотую медаль на зимней Спартакиаде учащихся России, которая в эти дни проходит в Череповце, сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия».

Наше землячка одержала победу на дистанции 3000 м, преодолев ее за 4 минуты 39,27 секунды. К очередному спортивному достижению конькобежку привел тренер Андрей Жуйков.

Ранее он рассказал «Петрозаводск говорит» о проблемах подготовки конькобежцев в Карелии.