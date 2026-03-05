В мэрии объяснили, почему сирены услышали не во всем Петрозаводске

В Петрозаводске не все услышали сирену. Проверка системы оповещения проводилась утром 4 марта.

Где-то вой сирен был слышен лишь при открытых окнах, где-то звук не слышали совсем. В районе Лыжной сирен слышно не было. На Древлянке в новых домах услышать звуки оповещения можно было при открытом окне.

«Живу на Древлянке в ЖК «Олимп». Окна выходят на МЧС. И что я хочу сказать. Сирена то была, но с закрытым окном ее не слышно от слова «совсем». Если окно открыть, тогда слышно. Это что выходит, если что-то случится, то услышат те, кто на улице или у кого открыто окно. С закрытым окном вообще ничего не слышно. Вот вам и безопасность мирного населения», - написали в сообществе «Подслушано в Птз».

В администрации столицы Карелии признали, что проблема есть. В мэрии сказали, что система оповещения еще в процессе формирования, а уличных громкоговорителей недостаточно.

«Муниципальная система оповещения населения находится в стадии развития. Действительно на территории Петрозаводского городского округа не во всех районах установлено достаточное количество уличных оповещателей. Администрация работает в данном направлении».