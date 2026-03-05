05 марта 2026, 13:52
Биатлонистка из Карелии выиграла гонку в Уфе
Екатерина Лянгина одержала победу на всероссийских соревнованиях
Фото паблика "Спорт - норма жизни Карелия"
Екатерина Лянгина из Карелии взяла золото всероссийских соревнований по биатлону, проходящих в Уфе. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
В соревнованиях на призы союза биатлонистов России принимают участие юноши и девушки 2003-2007 годов рождения. В среду, 4 марта, наша землячка одержала уверенную победу в первой гонке. Она прошла дистанцию всего с одним промахом.
Ранее сообщалось о том, что конькобежка из Карелии победила на зимней Спартакиаде учащихся России.