Биатлонистка из Карелии выиграла гонку в Уфе

Екатерина Лянгина из Карелии взяла золото всероссийских соревнований по биатлону, проходящих в Уфе. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В соревнованиях на призы союза биатлонистов России принимают участие юноши и девушки 2003-2007 годов рождения. В среду, 4 марта, наша землячка одержала уверенную победу в первой гонке. Она прошла дистанцию всего с одним промахом.

Ранее сообщалось о том, что конькобежка из Карелии победила на зимней Спартакиаде учащихся России.