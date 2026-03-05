Женщины назвали желанным подарком на 8 Марта деньги

Многие россияне готовят подарки к 8 Марта. А что желают получить женщины в этот день.

Издание РИА Новости со ссылкой на агентство маркетинговых исследований ORO сообщило, что многие женщины хотели бы получить в качестве подарка деньги. Но конкретная сумма не озвучивается. Также в числе желанных подарков – цветы, косметика и парфюмерия.

Многие женщины считают, что подарок должен быть практичным, для кого-то важен критерий индивидуальности. По наблюдению аналитиков, многие женщины остаются довольны полученными подарками.

Согласно еще одному исследованию, многие стремятся сильно не тратиться на подарки и выбирают какой-то презент стоимостью до 1-3 тысяч рублей, немногие готовы потратить на подарок 5 тысяч и более.