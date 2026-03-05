05 марта 2026, 12:30
Культура

Новый участник «Воздуха Карелии» превратит зрителей в бешеных прыгунов

Группа «Гудтаймс» приедет на главное приключение карельского лета
Публика на фестивале "Воздух Карелии"
Фото: «Петрозаводск говорит»

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) выступит группа «Гудтаймс». Об этом сообщает паблик главного приключения карельского лета.

По словам организаторов, это «те самые повелители дудок и взрывного танцпола, под которые даже самые спокойные зрители превращаются в отряд бешеных прыгунов». Команда «Гудтаймс» возвращается на карельский фестиваль в 2026 году.

Напомним, главное приключение карельского лета пройдет 11-14 июня на поле аэродрома Пески в Петрозаводске. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и главы Карелии Артура Парфенчикова.

Ранее сообщалось о том, что на «Воздухе Карелии» выступит группа «Включай микрофон!».

Ранее в этом сюжете:

музыкальный фестиваль
Новый участник фестиваля «Воздух Карелии» ударит по серым будням
подробнее...
музыкальный фестиваль
Панк-рокеры выступят на фестивале «Воздух Карелии»
подробнее...
фестиваль
Объявлен новый участник фестиваля «Воздух Карелии»
подробнее...
фестиваль
Plamenev впервые выступит на «Воздухе Карелии»
подробнее...
музыкальный фестиваль
Легендарная группа из 80-х выступит на фестивале «Воздух Карелии»
подробнее...
музыкальный фестиваль
Назван новый участник музыкального фестиваля «Воздух Карелии»
подробнее...
фестиваль
Polnalyubvi впервые выступит на «Воздухе Карелии»
подробнее...
Публика на фестивале "Воздух Карелии"
Организаторы раскрыли имя нового участника «Воздуха Карелии»
подробнее...
брак на Воздухе Карелии
На фестивале «Воздух Карелии» снова будет работать ЗАГС
подробнее...
фестиваль
«Торба-на-круче» впервые выступит на фестивале «Воздух Карелии»
подробнее...
Публика на фестивале "Воздух Карелии"
На «Воздухе Карелии» выступит «Горшенев»
подробнее...
музыкальный фестиваль
Назван очередной хедлайнер «Воздуха Карелии -2026»
подробнее...
музыкальный фестиваль
Организаторы раскрыли имя еще одного участника «Воздуха Карелии»
подробнее...
музыкальный фестиваль
Объявлен новый участник фестиваля «Воздух Карелии – 2026»
подробнее...
фестиваль
Объявлен новый участник фестиваля «Воздух Карелии-2026»
подробнее...
Публика на фестивале "Воздух Карелии"
Хиты Rammstein прозвучат на «Воздухе Карелии»
подробнее...
музыкальный фестиваль
Организаторы назвали нового участника «Воздуха Карелии-2026»
подробнее...
фестиваль Воздух Карелии
Назван хедлайнер фестиваля «Воздух Карелии»
подробнее...
фестиваль
Легенда фэнтези-метала выступит на фестивале «Воздух Карелии»
подробнее...
фестиваль Воздух Карелии
Представитель Кремля предложил несколько идей для «Воздуха Карелии»
подробнее...
Наушники на столе
Stigmata выступит на «Воздухе Карелии»
подробнее...
фестиваль
Бард рок-группа «Комната культуры» выступит на «Воздухе Карелии-2026»
подробнее...
Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
Воздух Карелии
фестиваль
новости Карелии