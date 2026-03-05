Новый участник «Воздуха Карелии» превратит зрителей в бешеных прыгунов

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) выступит группа «Гудтаймс». Об этом сообщает паблик главного приключения карельского лета.

По словам организаторов, это «те самые повелители дудок и взрывного танцпола, под которые даже самые спокойные зрители превращаются в отряд бешеных прыгунов». Команда «Гудтаймс» возвращается на карельский фестиваль в 2026 году.

Напомним, главное приключение карельского лета пройдет 11-14 июня на поле аэродрома Пески в Петрозаводске. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и главы Карелии Артура Парфенчикова.

Ранее сообщалось о том, что на «Воздухе Карелии» выступит группа «Включай микрофон!».