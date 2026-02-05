05 февраля 2026, 08:41
Культура

Polnalyubvi впервые выступит на «Воздухе Карелии»

Организаторы главного приключения карельского лета раскрыли имя нового участника
фестиваль
Фото: «Петрозаводск говорит»

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) выступит певица Polnalyubvi. Об этом сообщили организаторы главного приключения карельского лета.

Ранее исполнительница, набравшая популярность в последние годы, никогда не приезжала на карельский фестиваль. Она впервые поднимется на воздушную сцену в один из летних дней.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 11-14 июня на поле аэродрома Пески в Петрозаводске. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и главы Карелии Артура Парфенчикова.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Растеряев приедет на наш фестиваль.

