Известная актриса из сериалов умерла в возрасте 104 лет

Британская актриса Элизабет Келли скончалась в возрасте 104 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Российскому зрителю Келли известна по роли в сериале «Чисто английское убийство». За свою карьеру она приняла участие во множестве других проектов, таких как «Улица коронации», «Жители Ист-Энда» и других.

