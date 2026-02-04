Стали известны результаты проверки медколледжа Петрозаводска
На заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков поручил региональному минздраву сообщить результаты проверки начисления заработной платы работникам Петрозаводского базового медицинского колледжа.
Проверку, поводом для которой послужили публикации в социальных сетях, минздрав Карелии и государственная инспекция труда по республике проводили с 17 декабря 2025 года по 23 января 2026 года.
Специалисты проверили кадровые документы, табели учета рабочего времени, документы по начислению заработной платы. Сегодня в карельском Минздраве сообщили результаты проверочных мероприятий.
«Нарушений прав работников колледжа при начислении и выплате заработной платы, в том числе за квалификационную категорию, не выявлено», - сообщили в ведомстве.