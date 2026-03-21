Подростки выпили самодельный напиток и оказались в больнице

В Москве трое подростков попали в больницу после того, как выпили самодельный коктейль из газировки и салфеток. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, двух парней и девушку госпитализировали с жалобами на тошноту, рвоту, диарею, высокую температуру, а также проблемы с координацией и дыханием. Медики оказали необходимую помощь и стабилизировали их состояние. Позже подростки признались, что хотели добиться эффекта опьянения. Для этого они заказали спиртовые салфетки, растворили их в воде и смешали с кока-колой, после чего выпили получившуюся смесь.

Подростки в настоящее время проходят курс лечения в больнице.

