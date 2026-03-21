Три человека стали жертвами ДТП с бензовозом в российском регионе

В Ростовской области в ДТП с бензовозом погибли три человека. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, на дороге стокнулись пять машин. Виновником аварии стал бензовоз, который мчался по трассе на большой скорости. Он взорвался, после чего огонь охватил еще несколько машин. В результате инцидента погибли три человека, еще не менее двух пострадали.

На месте дорожной аварии сейчас работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.

