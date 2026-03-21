Часть троллейбусных рейсов отменили в Петрозаводске в субботу

Сегодня, 21 марта, в Петрозаводске снова не все троллейбусы выйдут на линию. Об этом сообщает МУП «Городской транспорт».

По данным источника, изменения касаются троллейбуса №7. Рейсы не пойдут с конечной станции "Улица Корабелов": 14:33, 16:58, 19:50, 22:00; с конечной станции "Чистая улица": 15:40, 18:05, 21:00, 23:01 в парк.

Ранее сообщалось о том, что новый троллейбус серьезно пострадал из-за аварии в Петрозаводске.