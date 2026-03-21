Две женщины погибли при ударе по российскому региону

В Белгородской области две женщины погибли в результате прилета снаряда. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным чиновника, атака была совершена на социальный объект днем 21 марта. Все случилось в селе Смородино. Помимо погибших, есть одна пострадавшая. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. При этом под завалами еще могут оставаться люди.

Ранее сообщалось о том, что минувшей ночью на регионы России был совершен рекордный налет беспилотников.