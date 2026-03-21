Дошкольница погибла на пожаре в многоквартирном доме

В Воронеже при пожаре в многоквартирном доме погибла маленькая девочка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.

По данным источника, возгорание случилось вечером в пятницу, 20 марта. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В ходе тушения было найдено тело ребенка 2022 года рождения.

Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. Ведется проверка.

