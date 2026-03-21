Как в Карелии организован ремонт школы

В нашу редакцию обратились родители детей Подужемской школы, которая находится в поселке «14 км дороги Кемь-Калевала». Названия - это отдельная история в Кемском районе, на них мы еще остановимся. Удивительно другое: обычно в СМИ обращаются с проблемами, а тут родители учеников решили рассказать, какая прекрасная директор их школы - Ирина Владимировна Друк, и как хорошо организован учебный процесс на период ремонта.

Название «Подужемская» связано с деревней Подужемье, где находилась школа. В устье реки Кеми в XIV веке возникло небольшое карельское поселение, которое расположилось ниже порога Ужма. Село, возникшее ниже водопада, карелы стали называть Ужмана, по-русски — Подужемье. Датой открытия Подужемской школы считается 1900 год.

Сам поселок с нелепым названием «14 км дороги Кемь-Калевала» раньше назывался «Сокол» - здесь находилась лётная часть, 265-й истребительный авиаполк ПВО. Потом поставили указатель у дороги «14 км дороги Кемь-Калевала» - именно столько километров было от поселения до улицы Ленина в Кеми. А потом переименовали и сам поселок. Странная история, но мы не об этом.

Несмотря на небольшое количество учеников в Подужемской школе, она попала в план капитального ремонта. Это уже сам по себе приятный факт. Ведь сколько за последние годы мы слышали печальных историй о закрытии малокомплектных школ! Каждый раз это судьбы семей, которым либо отдавать своих детей в интернаты, либо переезжать и искать счастья в других местах... Жителям поселка «14 км дороги Кемь-Калевала» повезло. В том числе, и с директором школы.

«Учителя утром встречают детей, вместе с ними едут в автобусе к Кемскую школу, вечером так же привозят. В родительском чате всё нам подробно пишут: что сделали за день, чем занимались. Мы очень рады, что у нас всё хорошо»,

- рассказывают родители учеников.

Учеников Подужемской школы временно перевели в Кемскую школу №1. Директор сельской школы Ирина Владимировна Друк могла бы прекрасно ездить туда на своей машине. Но нет, она вместе со всеми едет в автобусе, контролирует процесс, общается с учителями и учениками.

«Ирина Владимировна - наша гордость. Мы очень довольны, что она директор нашей школы. Сейчас все всместе обсуждаем будущие фасады школы, выбираем цвет. Все родители включены в процесс»,

- рассказывают родители учеников Подужемской школы.

В феврале в Подужемской школе Кеми начался подготовительный этап к капитальному ремонту: родители выносили мебель, им помогали военнослужащие. В ходе ремонта планируется обновить кровлю и фасад здания, инженерные системы, систему электроснабжения, пожарную сигнализацию. Общий бюджет ремонта — более 100 миллионов рублей. Также выделено 8,5 млн рублей на новое оборудование.

20 марта Кемская администрация сообщила, что по итогам конкурсных процедур выбраны подрядные организации для проведения капитального ремонта Подужемской школы — ООО «Люмакс» и ООО «Гарант». Отмечается, что обе компании из Карелии, с достаточным опытом строительных работ.

«18 марта представители компаний посетили объект. В ходе выездного совещания проведён осмотр здания, обсуждены технические детали проекта. Этапы выполнения работ согласованы с компанией, осуществляющей строительный контроль. На следующей неделе ремонтные бригады прибудут в Кемь для начала подготовительных мероприятий»,

- сообщает администрация Кемского района.

Только один вопрос портит радужное настроение родителей учеников Подужемской школы: питание их детей.

«Каждый день капуста. Не все дети её едят, многие отказываются»,

- рассказали нашей редакции родители учеников.

Мы зашли на сайт Кемской школы №1 и посмотрели меню на эту неделю. Вот, например, обеды в понедельник, вторник и среду.

Обед 16 марта: рассольник, котлета мясная, капуста тушеная, компот из сухофруктов, хлеб.



Обед 17 марта: щи из свежей капусты, плов, зеленый горошек, компот из свежих яблок, хлеб.



Обед 18 марта: суп гороховый, котлета рыбная, пюре картофельное, капуста квашеная, компот из изюма, хлеб.

Действительно, ни дня без капусты. Ученикам младших классов, наверное, непросто с таким правильным питанием.

Впрочем, жители поселка «14 км дороги Кемь-Калевала» говорят, что такое питание во всех школах района. И что это не та проблема, о которой так сильно нужно горевать. Главное, чтобы школу отремонтировали вовремя и качественно. А уж капусту они переживут.