21 марта 2026, 15:42
Инцидент с ребенком и лужей в Карелии дошел до Бастрыкина
Председатель Следственного комитета затребовал доклад о ситуации с травмированием ребенка в Костомукше
Фото: «Петрозаводск говорит»
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по информации о травмировании ребенка в результате провала в колодец в Костомукше. Об этом сообщает информационный центр СК.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в карельском городе мальчик шел домой, пошлепал по луже и провалился в открытый люк. Выбраться ему помогли прохожие.
По факту случившегося проводится процессуальная проверка по поводу халатности. Бастрыкин хочет услышать информацию о ходе выяснения обстоятельств дела.