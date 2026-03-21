Инцидент с ребенком и лужей в Карелии дошел до Бастрыкина

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по информации о травмировании ребенка в результате провала в колодец в Костомукше. Об этом сообщает информационный центр СК.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в карельском городе мальчик шел домой, пошлепал по луже и провалился в открытый люк. Выбраться ему помогли прохожие.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка по поводу халатности. Бастрыкин хочет услышать информацию о ходе выяснения обстоятельств дела.