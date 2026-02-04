04 февраля 2026, 19:34
Остановка в Петрозаводске превратилась в «гильотину»
Поврежденные элементы обещали убрать в ближайшее время
фото «Петрозаводск говорит»
Хулиганы разбили автобусную остановку рядом с автовокзалом в Петрозаводске. Фотографии поврежденного остановочного комплекса на Чапаева опубликовали в паблике «Подслушано в Птз».
В оргстекле теперь дыры, а с одной стороны кусок разбитого стекла и вовсе опасно свисает сверху, скорее смахивая на «гильотину».
Представитель администрации карельской столицы пообещал, что поврежденные элементы скоро уберут. А когда остановку отремонтируют и отремонтируют ли вообще, чиновник не уточнил.