04 февраля 2026, 19:34
Происшествия

Остановка в Петрозаводске превратилась в «гильотину»

Поврежденные элементы обещали убрать в ближайшее время
знак остановки
фото «Петрозаводск говорит»

Хулиганы разбили автобусную остановку рядом с автовокзалом в Петрозаводске. Фотографии поврежденного остановочного комплекса на Чапаева опубликовали в паблике «Подслушано в Птз».

В оргстекле теперь дыры, а с одной стороны кусок разбитого стекла и вовсе опасно свисает сверху, скорее смахивая на «гильотину».

разбитая остановка

 

Представитель администрации карельской столицы пообещал, что поврежденные элементы скоро уберут. А когда остановку отремонтируют и отремонтируют ли вообще, чиновник не уточнил.

