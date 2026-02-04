Остановка в Петрозаводске превратилась в «гильотину»

Хулиганы разбили автобусную остановку рядом с автовокзалом в Петрозаводске. Фотографии поврежденного остановочного комплекса на Чапаева опубликовали в паблике «Подслушано в Птз».

В оргстекле теперь дыры, а с одной стороны кусок разбитого стекла и вовсе опасно свисает сверху, скорее смахивая на «гильотину».

Представитель администрации карельской столицы пообещал, что поврежденные элементы скоро уберут. А когда остановку отремонтируют и отремонтируют ли вообще, чиновник не уточнил.