Сетевая компания выплатит неустойку в Карелии

Петрозаводский городской суд встал на сторону местной жительницы в деле против ПАО «Россети Северо-Запад», сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Установлено, что между петрозаводчанкой и компанией в апреле 2024 года был заключен договор о присоединении к электрическим сетям дома в Пряжинском районе в срок до 4 апреля 2025 года. Заказчица произвела оплату услуги, но работы были выполнены только в октябре 2025 года после обращения женщины в суд.

Суд взыскал с ПАО «Россети Северо-Запад» в пользу петрозаводчанки неустойку в размере 20 тысяч рублей, а также потребительский штраф в размере 10 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.