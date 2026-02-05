Два собственника одного предприятия в Карелии сцепились в суде

В Прионежском районе вспыхнул конфликт. Новый собственник Прионежского карьера пытался вступить в права собственности, бывший арендатор предприятия сопротивлялся. Две стороны, отстаивающие свою правоту, спорили в тот день в холле предприятия, которое стало для них яблоком раздора. Новый собственник показал все необходимые документы, в том числе решение суда и постановление прокурора Прионежского района.

«Мы пришли с единственной целью – взять это предприятие в свое владение и пользование, организовать работу, заменить старое оборудование на новое, привлечь новую рабочую силу, сохранить всех работников, которые работают сейчас – то есть модернизировать, вложить большие деньги в предприятие, позволить развиваться производству»,

- заявил Сергей Забарин, адвокат нового собственника предприятия.

Прежний арендатор не желал признавать нового владельца и препятствовал его проходу на территорию. Консультант ООО «Прионежский карьер» Иван Богданов заявил: «На сегодня предприятие охраняет своими силами, контролерами». Вызвали сотрудников правоохранительных органов. Они реагировали на происходящее, как и положено, без особых эмоций. Главное, чтобы был соблюден закон – пояснил инспектор лицензионно-разрешительной комиссии Прионежского РОВД Павел Одинцов: «Собственник все равно пройдет сюда, он собственник, он обязан здесь находиться. Если господин Витченко (прежний собственник) считает, что это его здание, он обязан тогда оспорить это в суде». Также спокойно стражи порядка напоминали спорящим сторонам, пожалуй, о самом неприятном: в противном случае придется вызывать ОМОН или СОБР, «у нас указание министра».

Несколько печально за происходящим наблюдали рабочие предприятия. Для себя они уже давно все решили: будь что будет, лишь бы нас не тронули.

«Лишь бы платили! А на кого работать, это все равно. Вот если потеряем место – это да, страшно», - сказал рабочий Егор Хейкконен. «Если все встанет, люди без денег останутся. Как жить-то?»,

- волновался рабочий Сергей Дворянов.

Более цивилизованно стороны решили продолжить спор в суде, где собирались рассмотреть апелляцию бывшего арендатора предприятия. И скорей всего это заседание будет не последним – сразу прогнозировали собравшиеся и настраивались на долгую волокиту.

...

С 1 февраля горожане, которые привыкли пользоваться услугами общественного транспорта, стали платить за проезд не 6, а 8 рублей. Больше всех недовольства петрозаводчан опасались кондукторы. Утренняя смена Валентины Михайловны Петровой прошла без столкновений с возмущенными пассажирами. То ли уже смирились со всевозможными повышениями цен на разные услуги, то ли морозы сделали свое дело – но к тому, что билет стоит дороже, отнеслись довольно равнодушно. «Иной раз возмущаются, но сегодня не было. Ничего, вроде!» - с оптимизмом отметила кондуктор.

Среди пассажиров недовольные, конечно, были. Но с утра в холодном троллейбусе препираться времени нет. Тем более, что наиболее незащищенные граждане, они же склонные к забастовкам пенсионеры и студенты, ездили за половину стоимости. То есть им поездка обходилась в четыре рубля.

«Кто часто ездит, тому да – бьет по карману, наверное. А нам нет, - отозвались пассажиры. – А 4 рубля – не много, льготная цена».

Спокойно восприняли новость и владельцы маршрутных такси. Как сообщили в Лиге частного транспорта, в течение полугода поднимать цены на проезд они не будут. А вот в мае в маршрутках стоимость проезда подняться может, но только если бензин резко вырастет в цене. А если нет – за 6 рублей микроавтобусы обещали катать петрозаводчан до осени.

В Петрозаводск съехались учителя-методисты изо всех районов Карелии. У себя на местах они воплощали в жизнь программу информатизации. И по ходу сталкивались со многими другими проблемами. На семинаре как раз и собирались их обсудить, а возможно и решить.

Карелия тогда обладала бесспорным лидерством в информатизации школ. У нас на 1 компьютер тогда приходилось около 30 учащихся, тогда как по всей России этот показатель колебался в пределах 40. Но для достижения успеха нужно было не только обладать компьютерами, но и уметь ими пользоваться.

«Например, одна из проблем – что наши с вами дети в целом ряде случаев значительно более компетентны в использовании компьютера, чем учителя», - отметил Анатолий Каспржак, директор образовательных программ Центра изучения образовательной политики, который с коллегами специально приехал на семинар из Москвы. Чтобы обсудить все эти вопросы, и прошел первый семинар, посвященный реализации программы информатизации школ. «Мы все понимаем, чтобы повысить образовательные результаты учащихся, в школах надо использовать новые инструменты, новые технологии», - заявил руководитель проекта «Информатизация системы образования» Светлана Авдеева. Карелия тогда вошла в число семи регионов России, которые стали участниками этой программы. Завершить ее собирались в 2008 году. И пока реализацией были довольны.

Таким было 5 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности