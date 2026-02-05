Автомобили разлетелись по дороге после жесткого ДТП в Петрозаводске

В среду в 22:04 в Петрозаводске произошло серьезное ДТП на пересечении улиц Ровио и Парфенова. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, которая на большой скорости ехала прямо. Произошло жесткое столкновение, после которого транспортные средства раскидало по проезжей части.

На месте работали сотрудники скорой помощи, полиции, спасатели. Обстоятельства аварии устанавливаются.

