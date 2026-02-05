Крыша обрушилась в новой школе в российском регионе

В Новосибирской области обвалилась крыша в здании новой школы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, инцидент произошел в селе Репьево. Новую школу открыли пару месяцев назад. По словам главы Тогучинского района Сергея Пыхтина, виной всему рабочие, которые чистили крышу от снега. По счастливой случайности никто не пострадал, уроки на сегодня отменили.

По данным ТАСС, площадь обрушения составила 100 квадратных метров.

