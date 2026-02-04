Экспертиза с «подвохом». Решается судьба берега Ладожского озера

Текст, фото: Антонина Кябелева

В конце января 2026 года в Лахденпохском районном суде состоялось очередное заседание по нашумевшей «земельной» истории, связанной с попыткой компании ООО «Побережье Ладоги» застроить земли сельскохозяйственного назначения на берегу Ладожского озера в непосредственной близости от Национального парка «Ладожские шхеры». В распоряжении нашей редакции есть аудиозапись этого судебного заседания. Мы расскажем о самых любопытных моментах январского заседания, на котором в том числе пошла речь и о качестве проведенной экспертизы.

Судебное разбирательство началось еще в декабре 2024 года. Природоохранный прокурор Карелии обратился в суд с иском к ООО «Побережье Ладоги» и нескольким гражданам о признании незаконным образования земельного участка с кадастровым номером 10:12:0051301:304 и сделок с ним, отсутствующим права собственности на него, исключении сведений из ЕГРН, а также взыскании ущерба, причиненного окружающей среде. Участок 10:12:0051301:304 изначально был выделен для ведения крестьянского хозяйства. Он неоднократно продавался и был разделен на 42 более мелких участка с разрешенным видом использования «для ведения крестьянского хозяйства». Другими словами, исковые требования прокуратуры фактически распространяются на все 42 земельных участка.

Скандальное освоение сельхозземель выплыло наружу благодаря местным жителям, которые, наблюдая, как тяжелая техника работает прямо в акватории Ладожского озера, обратились в нашу редакцию. Журналист побывала в Лахденпохском районе и застала, как говорится, «картину маслом»: прямо в озере орудовали экскаваторы, а на берегу залива Лускалахти красовались горы песка. После публикаций в нашем издании последовали проверки управления Россельхознадзора и карельской прокуратуры, которые выявили нарушения.

В результате природоохранный прокурор обратился с иском в суд, а управление Россельхознадзора наложило штраф на ООО «Побережье Ладоги». Компания со штрафом не согласилась и попыталась его оспорить в Петрозаводском горсуде. В январе 2026 года суд встал на сторону Россельхознадзора и наложил на компанию штраф в 200 тысяч рублей, который, впрочем, ООО «Побережье Ладоги» намерено оспорить в Верховном суде Карелии.

Январское заседание в Лахденпохском районом суде проходило эмоционально. Представители ООО «Побережье Ладоги» пытались убедить прокуратуру, что те участки, по которым не проходит река Лахденйоки, должны остаться у собственника. Позиция прокуратуры заключается в том, что изначально участок с кадастровым номером 10:12:0051301:304 имел не только наложение на земли лесного фонда, но и включал в себя границы водного объекта, что является недопустимым. Согласно этой логике, право собственности должно быть признано отсутствующим на все земельные наделы, которые появились в результаты раздела первоначальной территории.

Есть существенный нюанс: по материалам лесоустройства, существует наложение земель лесного фонда на изначально выделенный участок, а, по данным ЕГРН, такого наложения нет. Прокуратура настаивает на том, что первичные документы, то есть материалы лесоустройства, имеют первостепенное значение, тогда как представитель ООО «Побережье Ладоги» склонна доверять данным ЕГРН. Разрешить спор должна была экспертиза, но, как пояснила в суде представитель прокуратуры, эксперт руководствовался исключительно данным ЕГРН. И это далеко не единственная претензия, которая возникла у прокуратуры к качеству проведенной экспертизы.

Другое разногласие касается того, относится ли спорная территория к особо ценным сельхозугодьям. Прокуратура и управление Россельхознадзора считает, что это особо ценные сельхозугодья, а значит, любое строительство здесь недопустимо. Представителя ООО «Побережье Ладоги» вопрос о наличии на спорной территории объектов мелиорации вывел из равновесия:

«Это возмутительная, беспрецедентная по своей необоснованности, повторяющаяся попытка ввести суд в заблуждение».

Она считает, что за объекты мелиорации пытаются выдать старые канавы. По словам представителя ответчика, понятие "мелиоративный фонд" означает, что это земли, которые только нуждаются в мелиорации.

Представитель истца обратила внимание, что экспертиза проводилась 24 июля 2025 года с участием представителей Лахденпохской прокуратуры и управления Россельхознадзора, но никаких геодезических исследований в тот день не было. Допрошенная в суде эксперт пояснила, что геодезические исследования проводились в другие даты. Правда, ни представителей прокуратуры, ни представителей Россельхознадзора на этот раз не пригласили. Да и специалиста-гидролога к непосредственному обследованию территории не привлекали.

«Где ходил эксперт, нам на сегодняшний день неизвестно»,

- заметила представитель прокуратуры.

Интересно, что результаты экспертизы, проведенной 24 июля, подписали этим же числом и другие эксперты, которых на месте не было. К акту проведенной 24 июля экспертизы, отметила представитель прокуратуры, приложены фотоматериалы, свидетельствующие о том, что в тот день было облачно. Представитель управления Россельхознадзора Антон Качанов, который участвовал в экспертизе, рассказал в суде, что 24 июля была жаркая, ясная и солнечная погода. Подобные нестыковки не добавляли доверия истца к работе экспертов.

«Какие-то голословные придирки»,

- так прокомментировала эти замечания представитель компании «Побережье Ладоги».

Представитель ответчика рассказала, что эксперт все осмотрела и никаких притоков к реке не обнаружила:

«Относительно притоков. Если во время обследования их не установлено, этих притоков, как устанавливать должны были притоки?.. Для этого что, нужно быть каким-то гением?... Как эксперт должен был найти то, чего нет?»

Представитель компании возмущалась: «Ну кому надо скрывать эти притоки? Вы подумайте сами».

Она уверяла, что ООО «Побережье Ладоги» заинтересовано в том, чтобы определить реальные координаты русла реки Лахденйоки. Нужно напомнить, что Антон Качанов, выступая в петрозаводском суде, сказал, что было изменено русло реки: старое закопано, а новое выкопано. Так что позиция эксперта относительно расположения русла реки и существования притоков в этом деле имеет важное значение. Ведь если выяснится, что коммерческая структура еще и к руслу реки руку приложила, то это будет считаться серьезным нарушением законодательства со всеми вытекающими последствиями.

Представитель прокуратуры обратила внимание суда, что эксперт, которая осматривала территорию, не имеет подтвержденных документально познаний в области гидрологии. Притоки или река могут иметь как постоянный, так и временный водоток, но все равно будут считаться водным объектом. Другим словами, если в определенный сезон водотока не наблюдается, то специалист на месте все равно может определить, есть ли у реки притоки или нет. Эксперт утверждала, что давала материалы обследования на изучение гидрологу, но, по словам представителя прокуратуры, в материалах дела нет информации, что конкретно изучал специалист, так сказать, "на удаленке".

«Не нужно иметь какого-то специального образования для того, чтобы увидеть воду в виде ручья, притока, реки… Если эти люди не слепые»,

- стояла на своем представитель ООО «Побережье Ладоги».

Она не хотела слышать доводы прокуратуры о том, что в июле, когда стоит жара и притоки пересыхают, даже зрячий человек может не распознать русло, если не обладает специальными знаниями. А 24 июля, по воспоминаниям Качанова, стояла «невыносимая жара».

К эксперту возникли вопросы и по поводу того, как могли проводиться измерения с помощью специального оборудования, если не было интернета. Представитель ответчика заявила, что интернет эксперту раздало ООО «Побережье Ладоги». Антон Качанов удивился, дескать, у кого были такие мощности, чтобы раздать вай-фай на полтора километра: «Я сомневаюсь, что у кого-то есть такие мощности». Представитель ответчика предположила, что вай-фай эксперту "раздали через СМС", и пообещала предоставить к следующему заседанию подтверждение от оператора связи.

Представитель прокуратуры поинтересовалась у представителя ответчика, для каких целей ООО «Побережье Ладоги» приобретало земли на берегу Ладоги? Мы уже рассказывали, что недалеко от участка, где развернулось строительство, увидели указатель со стрелкой и надписью «Звезда Карелии».

В интернете мы обнаружили одноименный сайт, где с привязкой к местности указывалось, что некая группа компаний «Сапсан» приступила к строительству эко-резорт комплекса на берегу Ладожского озера рядом с нацпарком. Сейчас доступа к сайту уже нет. Представитель ООО «Побережье Ладоги» пояснила, что все это было «обзором рынка». Но каким образом будут использоваться земельные участки, она не знает. Одновременно она уверена, что заниматься строительством на этих землях можно.

Следующее заседание суда намечено на 17 февраля. Впереди допрос других экспертов, участвовавших в обследовании спорной территории. Судя по прошедшему заседанию суда, у прокуратуры и Россельхознадзора возникли серьезные претензии к качеству проведенной экспертизы. Не исключено, что придется назначать повторную экспертизу. Это будет означает, что решения суда мы дождемся еще нескоро.