На берегу Ладоги рядом с нацпарком хотят построить частные виллы

Текст, фото: Антонина Кябелева

Недавно мы рассказывали о том, что происходит в районе национального парка «Ладожские шхеры», где на землях сельхозназначения с заходом на территорию парка была незаконно построена новая дорога, а вдоль нее проведена линия электропередачи. Дорогу перегородили шлагбаумом, а проезд, которым пользовались местные жители, перекопали.

Об этой ситуации мы узнали от наших читателей и посетили Лахденпохский район. Но рассказ был бы неполным, если не попытаться выяснить, к чему затеян этот сыр-бор с дорогостоящим строительством дороги и прокладкой ЛЭП. У нас появилась правдоподобная версия происходящего, о который мы собираемся рассказать.

Когда я была в Лахденпохском районе, то издалека наблюдала, как на берегу залива Лускалахти Ладожского озера ведутся строительные работы. Судя по тяжелой технике, которая трудилась прямо в озере, видимо, углубляя дно, здесь затевается что-то серьезное. Местные жители утверждали, что дорога и ЛЭП ведут к участку, где развернулось масштабное строительство. По их словам, в темное время суток строительная площадка неплохо освещена.

Согласно выписке из ЕГРН, расположенный на берегу залива Лускалахти земельный участок с кадастровым номером 10:12:0051301:3256 и площадью 11,9 гектара принадлежит на праве собственности ООО «Побережье Ладоги». Участок относится к землям сельхозназначения и предназначен для ведения крестьянского хозяйства. Но на создание крестьянского хозяйства происходящее явно не походило.

После командировки, пытаясь выяснить, кто и что с таким энтузиазмом строит на берегу Ладоги, я направила запросы в Росприроднадзор, прокуратуру Карелии и Россельхознадзор. Параллельно я поискала на просторах интернета все, что известно о компании «Побережье Ладоги» и ее владельцах. Самое время обобщить то, что мне удалось узнать.

Когда мы колесили по дорогам Лахденпохского района, то недалеко от новой дороги наткнулись на небольшой указатель со стрелкой и названием «Звезда Карелии». Название мне это ни о чем тогда не говорило, но на всякий случай я сделала фотографию. Как оказалось, не напрасно.

Судя по базе Seldon, фирма «Побережье Ладоги» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была зарегистрирована в Лахденпохье 30 декабря 2022 года. Генеральным директором числится Илья Авдокин. Основной вид экономической деятельности — подготовка строительной площадки. Одним из двух учредителей компании с 50-процентной долей в уставном капитале является Любовь Анатольевна Шмакова, другим - Светлана Анатольевна Авдокина.

Светлана Шмакова является учредителем и вице-президентом ГК «Сапсан». В одном из интервью она подробно рассказала о работе этой семейной компании.

Если вы наберете в поисковой системе слова «звезда Карелии», то без труда попадете на одноименный сайт, из которого узнаете, что ГК «Сапсан» приступила к строительству эко-резорт комплекса «Звезда Карелии» на берегу Ладожского озера.

На сайте есть и генплан будущего комплекса, и привязка к местности. Место, указанное на сайте, совпадает с территорией, где развернулось строительство.

Если верить представленной на сайте информации, комплекс будет представлять собой частные виллы, а в отделении от них построят пятизвездочный отель с собственной инфраструктурой, доступной владельцам вилл и домов.

В общем, строительство затевается грандиозное: виллы, дома, пятизвездочный отель, вертолетная площадка, пристань для яхт. А в 15 минутах езды от комплекса обещают построить аэродром с регулярными рейсами из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода.

Другими словами, вместо крестьянского хозяйства мы должны получить роскошный мини-курорт под боком у «Ладожских шхер». На сайте утверждается, что хоть комплекс и окружен территорией нацпарка, но есть все разрешительные документы на строительство гостиницы и частных домов. Интересно, знает ли об этом руководство нацпарка?

Презентует новый проект «Звезда Карелии» сам президент ГК «Сапсан» Сергей Александрович Шмаков, известный автогонщик, заслуженный мастер спорта России и бизнесмен.

Пока трудно сказать, что из заявленного в проекте «Звезда Карелии» удастся воплотить на берегу Ладожского озера. Меня лично волнует вопрос, насколько законно подобное строительство. Вот что мне ответили.

Из Балтийско-Арктического управления Росприроднадзора сообщили, что о строительстве на берегу Ладоги ничего не знают. В Росприроднадзор не поступала техническая и проектная документация о возводимых объектах на участке с кадастровым номером 10:12:0051301:3256. Но, уточнили в управлении, согласия от Росприроднадзора на строительство объекта от владельцев земельного участка не требуется. Внеплановые проверки, уточнили в ведомстве, проводятся только в исключительных случаях, связанных с причинением вреда жизни и здоровью, угрозой обороне страны и безопасности государства, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера и «при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований». «Индикаторов риска» в управлении не заметили, а потому сообщили мне, что надзорных мероприятий проводить не собираются.

В Североморском управлении Россельхознадзора подтвердили, что участок с кадастровым номером 10:12:0051301:3256 является участком сельскохозяйственного назначения. «Самовольное снятие, перемещение и перекрытие плодородного слоя почвы с использованием тяжелой техники является нарушением п.2 ст.13, абз.2,4,7,8 ст. 42 Земельного кодекса РФ, ст. 8 Федерального закона «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», - сказано в официальном ответе. В Россельхознадзоре сообщили, что намерены согласовать с республиканской прокуратурой внеплановую проверку. В прокуратуре Карелии подтвердили, что «согласовывается проведение внеплановой выездной проверки».

Другими словами, результат пока практически нулевой. На берегу Ладоги рядом с национальным парком на землях сельхозназначения не первый год идет активное строительство сначала дороги с ЛЭП, а теперь, похоже, внушительного комплекса для богатых и очень богатых людей. Контролирующие и правоохранительные органы с проверкой не спешат, а отдельные ведомства откровенно не желают вмешиваться.

Тем временем местные жители, с изумлением наблюдающие за разворачивающимся беспределом, чувствуют себя абсолютно незащищенными перед таким натиском сомнительного бизнеса. Сначала перекопали дорогу, по которой люди ездили. Что дальше? Выгонят их из домов, чтобы не мешали наслаждаться карельским ландшафтом? Такую туристическую Карелию мы хотим создать?..