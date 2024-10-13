Энергетики представили график отключений на следующую неделю

Энергетики планово готовят ЛЭП и подстанции к работе в холода. Они также модернизируют электросетевую инфраструктуру. Из-за ремонтных работ приходится отключать электричество. В период 14 - 20 октября временные отключения возможны:

Калевальский национальный муниципальный район:

- 14 октября с 10.00 до 11.00. Поселок Кепа: улицы Мира (частично), Карельская.

- С 15 по 18 октября с 13.00 до 17.00. Поселок Луусалми.

- С 15 по 17 октября с 9.00 до 13.00. Поселок Боровой: улица Вокзальная (дом 14).

- 17 октября с 9.00 до 14.00. Поселок Куусиниеми.

Кемский муниципальный район:

- 15 и 16 октября с 9.30 до 15.00. Город Кемь: улицы Ломоносова (дома 1-13 нечетная сторона,8,36), Чапаева, Северная, Речная (дома 1,2).

- 15 октября с 9.00 до 12.00. Поселок Кузема;

- 15 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Кривой порог; здание ИП «Масоян».

- 16 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Набережная (дома 1-9,10-А,11-А,14,15-17), Первомайская (дома 6-А,11,14).

- 16 октября с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улица Кирпичная (дома 1-17).

- 17 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Советская (дома 6,8,22), Красноармейская.

- 18 октября с 9.00 до 14.00. Город Кемь: улицы Свободы (дома 21-33), Дорожная.

Кондопожский муниципальный район:

- С 14 по 20 октября с 9.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Гирвасская, Советов (дома 117-166), Берёзовая, Сосновая; окрестности г. Кондопога: СОТ «Габозеро».

- 14 октября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Садовая; деревня Уссуна (частично).

- 14 октября с 10.00 до 11.00. Город Кондопога: улицы Сандальская, Зеленая, Садовая, Заозерная, Медвежьегорское шоссе.

- 15 октября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Энтузиастов, Солнечная. Переулок Энтузиастов.- 16 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Новый Поселок.

- 17 октября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Сандальская, Заозерная, Садовая.

Костомукшский городской округ:

- 18 октября с 10.00 до 11.00. и с 15.00 до 16.00. Поселок Контокки (частично); г. Костомукша: жилой комплекс «Парковый родник».

Лоухский муниципальный район:

- 15 и 16 октября с 9.30 до 15.00. Поселок Амбарный: улица Северная.

Муезерский муниципальный район:

- С 14 по 18 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Ледмозеро: улица Мира.

- 16 октября с 15.00 до 17.00. Поселок Волома.

- 17 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Гимолы.

- 20 октября с 20.00 до 23.00. Поселок Муезерский; поселок Волома.

Олонецкий национальный муниципальный район:

- 14 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Сортавальская (дома 1-14), Онежская. Переулки Онежский, Молодёжный.

Лахденпохский муниципальный район:

- 15 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Сорола.

- 17 октября с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Заводская; окрестности г. Лахденпохья: база отдыха ООО «Фрейм».

Прионежский муниципальный район:

- С 14 по 20 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Косалма: улицы Кончезерская, Укшезерская, Строителей, Линевского. Здания отеля ООО «Лесной отель», туристической базы «Озерная», ООО «ЛЕСТ», ООО «НЭС», базы отдыха «Онего-фишинг».

- 14 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Верховье: жилой комплекс «Тихий дом».

- С 14 по 18 октября с 10.09 до 16.00. Железнодорожная станция Орзега.

- 15 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Таржеполь; деревня Ужесельга: улицы Центральная (частично), Зеленая, Лесная, Солнечная, Парковая, Дачная Интернациональная. Переулки Хвойный, Светлый, Черноморский, Рябиновый, Олимпийский, Дачный, Балтийский, Садовый, Еловый.

- 16 октября с 10.00 до 13.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (частично), Пролетарская (частично), Советская (частично). Переулок Ивинский.

- 16 октября с 13.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Парковая, Ручьёвая, Молодёжная, Новосёлов.

- 18 октября с 10.00 до 16.00. Село Заозерье: улицы Наволокская, Ялгубское шоссе (частично), Громовский проезд, Горная; местечко Зимник.

Пряжинский национальный муниципальный район:

- 16 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улицы Гуркина (частично), Крупской (частично), Школьная, Совхозная; деревня Верхние Виданы: улиц Кузьминская, Зелёная.

Петрозаводский городской округ:

- С 15 по 17 октября с 9.00 до 17.00. Город Петрозаводск: улица Чапаева (дома 44, 50, 40-А, 42-А), Чкалова (дом 40).

- 17 с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Птицефабрика (частично), Нелуксинская. Проезды Прямой, Рядовой, Пайский (частично). Проулок Квартальный проулок. Проезд Афонинский. // фото: АО «ПСК»