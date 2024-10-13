В этом году в Карелии собрали больше урожая

Продолжительный период теплой и солнечной погоды в текущем году благотворно повлиял на развитие сельскохозяйственных культур в Карелии. Собранный урожай оказался больше, чем в прошлом году, сообщили в минсельхозе республики.

Главное направление работы сельхозпредприятий региона — производство молока. Кормовыми культурами засеяно 99,6 процентов всех посевных площадей. Объем заготовки кормов превысил плановые показатели на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом. Это обеспечит коров полноценным питанием до следующего сельскохозяйственного сезона.

Также в этом году собрали около четырех тысяч тонн ягод, таких как черная смородина, малина, голубика, а также клубника. Урожайность ягодных культур увеличилась почти на 15 процентов по сравнению с прошлым годом благодаря благоприятным агроклиматическим условиям.

С полей фермеров также собрали 3,5 тысячи тонн картофеля, что на три процента больше, чем в прошлом году.

С завершением уборки урожая карельские фермеры начали подготовку к зиме: вносят органические и минеральные удобрения для улучшения почвы, а также проводят культуртехнические и мелиоративные мероприятия. // фото: минсельхоз Карелии