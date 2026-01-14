ООО «Побережье Ладоги» оштрафовали на крупную сумму

Текст, фото: Антонина Кябелева

12 января 2026 года в Петрозаводском городском суде наконец-то завершилось рассмотрение жалобы скандально известной компании ООО «Побережье Ладоги» на постановление управления Россельхознадзора, которое усмотрело в действиях фирмы нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель). Коммерческая структура, развернувшая прямо на берегу Ладожского озера бурную деятельность, пыталась оспорить штраф в 400 тысяч рублей.

Рассмотрение жалобы началось в петрозаводском суде еще осенью 2025 года. Обычно подобные дела рассматриваются оперативно — максимум за два-три судебных заседания. Но этот процесс растянулся на несколько месяцев. Изначально жалобу рассматривала судья Ольга Кайгородова. Были подробно изучены материалы дела, просмотрены видеозаписи того, что происходило в момент проверки управления Россельхознадзора на берегу Ладожского озера, заслушаны аргументы сторон. В декабре 2025 года, когда рассмотрение дела вышло на финишную прямую и судье фактически оставалось только вынести решение, выяснилось, что Ольга Кайгородова назначена судьей Арбитражного суда Карелии.

Дело было передано судье Наталии Деготь, которая, впрочем, не стала затягивать процесс. 12 января судебное заседание началось с того, что представитель ООО «Побережье Ладоги» Евгения Калинникова возмутилась тем, что журналист ведет аудиозапись без разрешения суда.

В интерпретации законодательства Калинниковой, вести аудиозапись без получения согласия судьи имеют право только непосредственные участники процесса, а слушатели лишены такой возможности. Она не поверила журналисту нашего издания, что глубоко не права.

«Эта аудиозапись потом публикуется. Это уже было на одном из заседаний, по-моему, на втором заседании. Оно публикуется потом, искажается»,

- объяснила свое недовольство Калинникова.

Наталия Деготь разъяснила представителю ООО «Побережье Ладоги», что ее претензии к журналисту не имеют законных оснований.

Компания «Побережье Ладоги» попала в поле зрение нашего издания во время командировки в Лахденпохский район в сентябре 2024 года. Местные жители, возмущенные происходящим на берегу Ладоги, показали, какому грубому вмешательству подвергается береговая полоса озера. Экскаваторы стояли прямо в воде. Было отчетливо видно, что тяжелая техника работает на берегу залива Лускалахти. На побережье высились горы песка. Серьезные строительные работы были в разгаре.

Естественно, мы стали выяснять, насколько законно ведутся эти работы, кто этим занимается, и что здесь планируется построить. Выяснилось, что земельный участок с кадастровым номером 10:12:0051301:3256 и площадью 11,9 гектара приобрела компания «Побережье Ладоги». Участок относится к землям сельхозназначений и предназначен для ведения крестьянского хозяйства.

Происходящее на берегу залива вызывало серьезные подозрения относительно истинных целей развернувшегося строительства. Как минимум, это было совсем не похоже на крестьянское хозяйство. Издательство обратилось и в управление Россельхознадзора, и в республиканскую прокуратуру с просьбой дать правовую оценку начавшихся строительных работ. Были проведены проверки, в результате которых управление Россельхознадзора выявило нарушения и наложило на ООО «Побережье Ладоги» денежный штраф. Природоохранный прокурор Карелии обратился в Лахденпохский районный суд с иском к ООО «Побережье Ладоги» и нескольким гражданам о признании отсутствующим права собственности на несколько земельных участков и возмещении ущерба, нанесенного окружающей среде. Суд в Лахденпохском суде продолжается уже второй год.

Но вернемся к попытке ООО Побережье Ладоги» оспорить штрафные санкции. Представители истца настаивали, что о проверке управления Россельхознадзора компания не знала, материалы проверки не получала, а когда руководители фирмы узнали о выводах проверяющих, то посчитали, что они не соответствуют фактической ситуации.

«Проверка проводилась тайно»,

- сказала представитель компании Каролина Бритвина.

Она считает, что Россельхознадзор вообще не должен был в ней участвовать. По ее мнению, крестьянско-фермерское хозяйство фактически равно личному подсобному хозяйству. Она настаивала, что на земельном участке можно осуществлять дачное строительство.

Участок, который приобрела компания «Побережье Ладоги», по оценке Россельхознадзора, относится к особо ценным сельхозугодьям, и в своей время там была проведена мелиорация. Другими словами, именно Россельхознадзор должен был проводить проверку. По словам представителя управления Россельхознадзора Антона Качанова, в адрес ООО «Побережье Ладоги» направлялась необходимая информация, связанная с проверкой, но ведомство было не в силах заставить ее получить.

Представитель истца представила в суд выводы земельной экспертизы, сделанные в рамках процесса, который идет в Лахденпохском районном суде. Качанов заметил, что эксперт пока не допрошен, а вопросов к нему возникло немало. По его оценке, как минимум, не понятно, как в рамках экспертизы ухитрились провести измерения с помощью специального оборудования, которое на данном участке использовать фактически невозможно из-за отсутствия связи. Но этот нюанс, скорее всего, станет интересным моментом во время допроса эксперта в Лахденпохском районном суде.

Наталия Деготь приняла решение изменить постановление управления Россельхознадзора и снизить штрафные санкции с 400 до 200 тысяч рублей.

Снижение размера штрафа объясняется тем, что ООО «Побережье Ладоги» относится к микроорганизациям, для которых предусмотрены определенные послабления.

Кстати, в последнее время, согласно данным ИАС Seldon.Basis, в ООО «Побережье Ладоги» произошли изменения. Единственным владельцем компании стала Любовь Шмакова. Сменился директор фирмы: теперь компанией руководит Дмитрий Хурасев. В 2024 году убытки компании составили 4,21 миллиона рублей. В ней по-прежнему числится один сотрудник, а основной вид деятельности - подготовка строительной площадки.

Евгения Калинникова сказала, что решение Петрозаводского городского суда компания обязательно обжалует в Верховном суде Карелии. Представители Россельхознадзора довольны вынесенным решением. Но самые интересные судебные баталии, связанные с судьбой ООО «Побережье Ладоги», будут разворачиваться в Лахденпохском районном суде.