Компании «Побережье Ладоги» грозит штраф в 400 тысяч рублей

Текст, фото: Антонина Кябелева

3 октября в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение жалобы ООО «Побережье Ладоги» на постановление управления Россельхознадзора, которое усмотрело в действиях компании нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель), и оштрафовало фирму на 400 тысяч рублей. Подобные дела обычно проходят мимо внимания прессы. Но компания «Побережье Ладоги», которая приобрела земельный участок в Лахденпохском районе на берегу Ладожского озера, не раз привлекала внимание нашего издания.

Каролина Бритвина, представитель ООО «Побережье Ладоги» - компании с руководством в Москве, а «пропиской» в Лахденпохье, была многословна и эмоциональна, пытаясь доказать в суде необоснованность предъявленных претензий. Представитель управления Россельхознадзора Антон Качанов, напротив, выступал сдержанно, не реагируя на колкости со стороны Бритвиной. Если говорить сухим языком административных постановлений, то претензии к компании связаны с зарастанием земельного участка и перекрытием плодородного слоя почвы. Фактически речь идет о том, что на особо ценных сельхозугодьях компания незаконно развернула строительные работы.

Каролина Бритвина настаивала, что компанию вовремя не уведомили о визите проверяющих, о рассмотрении административного дела стало известно за сутки, сама проверка проводилась некорректно, в качестве измерительного оборудования у специалистов Россельхознадзора был только навигатор, и она вообще не может сказать, какие участки были обследованы. Бритвина рассказала, что компания, которая в 2023 году приобрела участок на берегу Ладоги площадью 11,94 гектара, пыталась привести его в порядок и даже расчистила русло реки. Она представила документ, что на участке нет мелиоративных сооружений. Каролина Бритвина настаивает, что спорный участок находится в территориальной зоне, предназначенной для ведения садоводства и огородничества.

«Когда общество приобретало этот земельный участок, оно и руководствовалось тем, что он находится в данной территориальной зоне… Когда оно приобретало, оно этим и ориентировалось, что оно будет использовать для дачного строительства данный земельный участок»,

- сказала Бритвина.

По ее мнению, ООО «Побережье Ладоги» имеет полное право изменить вид разрешенного использования с крестьянско-фермерского хозяйства на дачное строительство:

«И никто не в праве собственнику, ни Россельхознадзор, ни Росреестр, указывать, каким образом и к какой категории, к какому виду разрешенного использования он должен относить данный земельный участок».

С тем, что никто компании не указ, Антон Качанов был явно не согласен. Он пояснил, что в адрес ООО «Побережье Ладоги» направлялась необходимая информация, но заставить компанию ее получить Россельхознадзор не может. Главные нарушения выразились в завозе на участок сельхозназначения песчано-гравийных смесей, выемке береговой полосы, размещении геотекстиля, который используется при планировке территории для последующей застройки.

По поводу заявления Бритвиной о расчистке реки, Качанов заметил, что русло реки изменилось:

«Существующее русло было засыпано, а новое выкопано… Это, конечно, к нашему делу не имеет никакого отношения, просто для понимания, какая вакханалия происходит на земельном участке».

При обследовании участка, рассказал Качанов, было использовано спутниковое геодезическое оборудование, которое имеет погрешность не более одного метра.

Он настаивает, что участок относится к особо ценным сельхозугодьям и там была проведена мелиорация. Документ, который предоставила в суд Бритвина, по его словам, свидетельствует лишь о том, что на участке нет мелиоративных систем, находящихся на государственном учете.

На следующем судебном заседании, запланированном на 23 октября, предполагается посмотреть видеоматериалы, благодаря которым можно более наглядно представить, что же происходит на территории, предназначенной для занятий сельскохозяйственной деятельностью.

Так получилось, что журналист нашего издания видела происходящее, хоть и издалека, зато собственными глазами в октябре 2024 года, когда оказалась неподалеку от развернувшегося строительства. На создание крестьянского хозяйства это было точно не похоже. Прямо на берегу Ладоги работала тяжелая техника, а рядом возвышались груды песчаной смеси.

В Лахденпохском районном суде в настоящее время рассматривается иск Карельской природоохранной прокуратуры к ООО «Побережье Ладоги» и нескольких физическим лицам о признании отсутствующим права собственности на земельные участки.