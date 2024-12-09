Начался суд по поводу скандального строительства на берегу Ладоги

Текст, фото: Антонина Кябелева

Скандал с попыткой застроить земли сельскохозяйственного назначения в Лахденпохском районе на берегу Ладожского озера в непосредственной близости от Национального парка «Ладожские шхеры» перешел в русло судебных разбирательств.

3 декабря в Лахденпохском районном суде состоялись предварительные слушания по иску природоохранного прокурора Карелии к ООО «Побережье Ладоги» и нескольким физическим лицам о признании незаконным образования земельного участка с кадастровым номером 10:12:0051301:304 и сделок с ним, отсутствующим правом собственности на него, исключении сведений из ЕГРН, а также взыскании ущерба, причиненного окружающей среде.

Для понимания общей картины происходящего напомним, как развивалась эта история. В редакцию нашего издания обратились жители Лахденпохского района, возмущенные тем, что на арендованном господином Ольгским земельном участке с кадастровым номером 10:12:0051301:2663 была построена частная дорога, вдоль нее протянута линия электропередачи, а саму дорогу перегородили шлагбаумом.

Граждане лишились кратчайшего пути к своим домам и вынуждены наматывать дополнительные километры в объезд. Мало того, на протяжении нескольких лет они пытались добиться подключения своих домов к электроэнергии, но им отказывали, ссылаясь на невозможность проведения ЛЭП из-за того, что вокруг земли нацпарка. Естественно, увидев, что на арендованном Ольгским участке без всяких разрешений и согласований, как потом выяснилось, появилась новенькая ЛЭП, граждане были изумлены. Ведь существует судебное решение, в котором утверждалось о невозможности подобного строительства.

Очевидно, что строить дорогу и проводить ЛЭП, не имея в планах реализацию серьезного проекта, никто бы не стал. И действительно, дорога вела к побережью Ладоги, где развернулась серьезная стройка. Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 10:12:0051301:3256, который принадлежит ООО «Побережье Ладоги» и был образован из участка с кадастровым номером 10:12:0051301:304, который и стал предметом судебного разбирательства в Лахденпохском районном суде.

Забегая вперед, отметим, что участок 10:12:0051301:304, изначально выделенный для ведения крестьянского хозяйства, неоднократно продавался. Последний собственник — компания «Побережье Ладоги» — разделил землю на 42 мелких земельных участка с разрешенным видом использования «для ведения крестьянского хозяйства». Прокуратура пытается оспорить право собственности на эти земельные участки.

То, что происходило на берегу Ладоги, за создание крестьянского хозяйства нельзя было принять, даже обладая буйной фантазией. Как нам удалось выяснить из открытых источников, здесь планируется возвести эко-резорт комплекс «Звезда Карелии», куда войдут пятизвездочный отель, виллы, вертолетная площадка и пристань для яхт.

После нескольких публикаций в издании «Петрозаводск говорит» о сомнительном строительстве на берегу Ладоги последовали проверки управления Россельхознадзора и карельской прокуратуры. В начале декабря 2024 года Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора опубликовало официальную информацию, согласно которой на земельном участке выявлено множество нарушений: перекрыто русло реки, возведены два дома, на участке работает тяжелая техника, снят плодородный слой почвы для прокладки кабеля, ведется строительство скважины.

По расчетам ведомства, почвам причинен вред в размере 14 миллионов рублей. ООО «Побережье Ладоги» получило от Россельхознадзора уведомление об устранении нарушений земельного законодательства.

Параллельно в Лахденпохье стартовал судебный процесс по иску природоохранного прокурора. В распоряжении редакции есть аудиозапись предварительного судебного заседания.

Представителя ООО «Побережье Ладоги» интересовало, на каком основании проводилась проверка. Прокурор ответила, что проверку провели «на основе публикаций». «А публикацию карельская природоохранная прокуратура где увидела?» — спросила представитель ответчика. — «В средствах массовой информации», - пояснила прокурор.

«Это просто какие-то статьи!»

— позднее возмущалась представитель коммерческой фирмы.

Она потребовала доказательств тех нарушений, которые были выявлены в результате проверки.

«История называется, когда хочешь сделать как лучше и по закону, получается как всегда»,

— так оценила в суде действия копании «Побережье Ладоги» ее представитель.

Судя по ее объяснениям, в 2023 году ООО «Побережье Ладоги» приобрело земельный участок. И неожиданно обнаружило, что по участку проходит ручей, вокруг которого образовалась заболоченная местность. Ручьем представитель коммерческой фирмы назвала реку Лахденйоки. Она настаивала, мол, ее доверитель решил поступить по закону и обратился в карельское МИЗО (Министерство имущественных и земельных отношений) с вопросом, что делать с болотом. В МИЗО сказали, что нужно обращаться в Россельхознадзор, а там, сославшись, что участок находится в частной собственности, сообщили, что это не их компетенция.

«То состояние, в котором мой доверитель получил земельный участок, — это болото и заводненный ручей. Но что делать? Участок надо использовать»,

— сообщила представитель ответчика.

Интересно, что представитель «Побережья Ладоги» проговорилась, что в планах компании создание на участках дачного кооператива, так как, по ее версии, вид разрешенного использования, как она выразилась, «дачный». Хотя, если обратиться к публичной кадастровой карте, нетрудно обнаружить, что все оспариваемые участки имеют вид разрешенного использования «для ведения крестьянского хозяйства». А это совсем другая история, и никаких дачных кооперативов на таких землях размещать нельзя. К тому же участки, по данным Россельхознадзора, являются особо ценными сельхозугодьями.

«Мой доверитель нанял технику, заключил договор, чтобы расчистить этот ручей. Ну как-то эту землю надо использовать. Вот и расчистил этот ручей, достал оттуда всю эту глину и положил сверху землю, засыпал вот этот участок, который был заболочен, песком. После этого появился Россельхознадзор с проверкой»,

— представила представитель ответчика свою версию происходящего.

По ее словам, приобретая участок, собственник даже его не видел, дескать, «пришли, а там болото».

Представитель ответчика обратилась в суд с ходатайством снять обеспечительные меры в части регистрации новых земельных участков. Это, по ее словам, позволит выделить новые участки в районе береговой полосы озера и реки, чтобы, видимо, затем отказаться от права собственности на них. Прокурор возражала. Тем не менее суд удовлетворил данное ходатайство.

Первым собственником спорной земли стал в 1994 году Владимир Смирнов, который получил ее для ведения крестьянского хозяйства. По его словам, он все делал по закону, а теперь вдруг выясняется, что участок был сформирован с нарушениями. Смирнов напирал на то, что прошел срок исковой давности.

Следующее судебное заседание назначено на 27 декабря 2024 года. Суду предстоит выяснить, есть ли наложения спорной территории на земли национального парка.

В этой истории поражает то, что граждане на протяжении длительного времени пытались обратить внимание правоохранительных и контролирующих органов на происходящее, а в ответ получали одни отписки.

В данном судебном процессе никак не фигурирует арендованный Ольгским участок с кадастровым номером 10:12:0051301:2663, с которого все и началось. Очевидно, что когда с такой легкостью без согласований можно по землям сельхозназначения построить дорогу и ЛЭП, то у предприимчивых граждан создается ощущение, что Карелия — это территория вседозволенности. Можно и пятизвездочный отель на пастбище возводить, и береговую полосу Ладоги менять под свои нужды и не бояться никаких проверок.

В сентябре 2024 года управление Россельхознадзора направило в МИЗО письмо с целью инициировать расторжение договора аренды с Ольгским. Мы направили запрос в министерство с вопросом о том, какие действия предприняты, чтобы вразумить Ольгского. Как сообщили в МИЗО, в адрес арендатора была направлена претензия и проекты допсоглашения о расторжении договора аренды земельного участка для их подписания. Правда, Ольгский может проигнорировать данное предложение, и еще неизвестно, сколько времени потребуется МИЗО, чтобы решиться и обратиться с иском в суд. Боюсь, что произойдет это нескоро, если вообще произойдет.

Сюжеты, связанные с незаконным выделением и использованием земли в Карелии, в последнее время множатся в геометрической прогрессии. Это, я думаю, закономерный результат ослабления контроля до состояния полного его отсутствия за тем, что происходит с самыми коммерчески привлекательными территориями республики. Если уж стали дороги и ЛЭП строить по сельскохозяйственным землям и берега Ладоги раскапывать, то, кажется, дальше ехать некуда. Именно по этой причине принципиально важно, чем завершится данный судебный процесс, за которым мы будем внимательно следить.