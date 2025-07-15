15 июля 2025, 15:57
В прогнозе погоды на среду в Карелии жара и ни капли дождя
Еще один жаркий день недели. Синоптики рассказали о погоде на 16 июля
фото «Петрозаводск говорит»
В среду, по прогнозу гидрометцентра, в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +26, +28. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии тоже переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +10, +15, на востоке местами +4, +9, днем +24, +29, на севере местами +18, +23.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +26;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви ночью +15, днем +27;
В Олонце ночью +15, днем +28;
В Пудоже ночью +12, днем +27;
В Сегеже ночью +10, днем +25;
В Сортавале ночью +16, днем +26. © «Петрозаводск говорит»