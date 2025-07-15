В прогнозе погоды на среду в Карелии жара и ни капли дождя

В среду, по прогнозу гидрометцентра, в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +26, +28. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии тоже переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +10, +15, на востоке местами +4, +9, днем +24, +29, на севере местами +18, +23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +26;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви ночью +15, днем +27;

В Олонце ночью +15, днем +28;

В Пудоже ночью +12, днем +27;

В Сегеже ночью +10, днем +25;

В Сортавале ночью +16, днем +26. © «Петрозаводск говорит»