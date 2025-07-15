Мужчина помогал знакомому, но стал фигурантом уголовного дела

В Санкт-Петербурге мужчину уличили в обмане: он занимал должность руководителя, в то время как его знакомый на самом деле всем управлял. За это его привлекли к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

С октября 2016 по март 2021 мужчина фиктивно занимал должность генерального директора коммерческой организации. Он открыл расчетные счета в банках Санкт-Петербурга. Заработанные средства обвиняемый передавал соучастнику - реальному руководителю компании.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей. © «Петрозаводск говорит»