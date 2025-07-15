Житель Олонца предстал перед судом за смертельное ДТП

Мужчина ехал с пассажиром, превысил скорость и врезался в две машины, которые ехали по встречной полосе. Пассажир умер, а водитель может сесть в тюрьму, сообщает пресс-служба Олонецкого районного суда.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Его рассмотрят в суде для вынесения вердикта.

Ранее в Пряжинском районе в ДТП умер водитель. © «Петрозаводск говорит»