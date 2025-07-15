Холодная вода в жару может принести страдание, а не облегчение

Врачи отметили: холодная вода - причина мышечных судорог и болезненных ощущений в теле. Также вода с низкой температурой негативно влияет на пищеварение, делится "Lenta.ru".

Холодная вода повышает риск развития проблем с пищеварением. Она может статть причиной запора или диареи. Среди неприятных последствий употребления холодной воды - тепловой шок и последующий инфаркт.

Резкий перепад температур нарушает работу мышц и вызывает их болезненные сокращения. По этой причине прежде чем глотать холодную воду, ее лучше подержать немного во рту и согреть. © «Петрозаводск говорит»