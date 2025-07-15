15 июля 2025, 17:20
В Карелии пройдут рейды
Профилактические мероприятия направлены на работу с пешеходами
Фото: unsplash // max fleischmann
С 15 по 17 июля сотрудники ДПС по всей Карелии будут находиться в потенциально опасных местах, выбранных на основе анализа совершенных ДТП с участием пешеходов. Мероприятие направлено на предотвращение аварий, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска.
За этот год количество ДТП с участием пешеходов выросло. Этот показатель увеличился на 11%.
Ранее в Петрозаводске велосипедист врезался в машину. © «Петрозаводск говорит»