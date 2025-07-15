15 июля 2025, 17:20
Общество

В Карелии пройдут рейды

Профилактические мероприятия направлены на работу с пешеходами
Полиция с мигалкой
Фото: unsplash // max fleischmann

С 15 по 17 июля сотрудники ДПС по всей Карелии будут находиться в потенциально опасных местах, выбранных на основе анализа совершенных ДТП с участием пешеходов. Мероприятие направлено на предотвращение аварий, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска. 

За этот год количество ДТП с участием пешеходов выросло. Этот показатель увеличился на 11%. 

Ранее в Петрозаводске велосипедист врезался в машину. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Госавтоинспекция РК
водители
Пешеходы
безопасность
рейды