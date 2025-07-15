Житель Прионежья ехал в такси и неожиданно решил ограбить магазин

Житель Прионежья крал продукты из разных магазинов района. Он успел совершить пять криминальных эпизодов, но наконец-то попался и теперь предстанет перед судом, сообщила пресс-служба МВД по Республике Карелия.

В первый раз мужчина украл из магазина товары на сумму 2 800 рублей, но в последующем ущерб только рос. Самую большую кражу вор совершил случайно: он ехал в такси и увидел магазин. Он попросил водителя подождать, зашел в торговый зал и украл свыше 20 упаковок сыра разных марок, 11 упаковок форели и 32 плитки шоколада. Ущерб превысил 13 800 рублей.

Полиция привлекла его по ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, по ст. 158.1 УК РФ - мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию, по ч. 1 ст. 161 УК РФ - грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества. © «Петрозаводск говорит»