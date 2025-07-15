Сотрудник заменившей в России «Макдоналдс» сети плюнул в бургер

Сотрудник ресторана быстрого питания «Вкусно – и точка» плюнул в бургер клиентов. Инцидент произошел в Ростовской области 14 июля и был снят на видео, которое быстро разлетелось в Интернете. После произошедшего парень лишился работы.

По данным телеграм-канала Baza, кадры были сняты в ресторане в Каменске-Шахтинском (Ростовская область). По словам автора видео, работник грубо с ним разговаривал, поэтому он решил включить камеру и заснял неприятный момент.

Сотрудник же объяснил свой поступок тем, что не сдержал эмоций из-за якобы оскорблявших и угрожавших ему клиентов. Молодой человек трудился в вечернюю смену в зоне, где обслуживают клиентов на автомобилях. По его мнению, кто-то из посетителей вел себя неадекватно, требовал, чтобы он быстрее собрал заказ, в противном случае обещали ударить молодого человека. Парень сообщил руководству, но реакции не последовало, и он не сдержал слюну.

Самостоятельный выход из ситуации не оценили и уволили молодого человека после обнародования записи. В компании «Ленте.ру» сказали, что поведение молодого человека не соответствует стандартам и ценностям предприятия. Также в компании пообещали, что будет усилен контроль со стороны менеджеров во всех предприятиях сети. По факту произошедшего ростовский Роспотребнадзор проведет проверку. © «Петрозаводск говорит»