Врача-мошенницу раскрыли в Карелии

33-летняя жительница Мурманска наворотила дел в медицинской сфере Карелии на уголовное дело. В Кондопожском районе врача обвинили в служебном подлоге и мошенничестве при получении выплат.

На преступную дорожку медик вступила в 2024 году, когда подделала трем знакомым диагноз. Врач внесла в медкарты пациентов информацию о коронавирусной инфекции. Сделала она это, как считают следователи, чтобы получить выплаты за контакт с ковид-больными. Компенсация превысила 15 тысяч рублей.

В другой раз медик оформила своему знакомому больничный, при этом никаких обследований пациент не проходил и более того, не приходил к врачу на прием. В итоге мужчина немного отдохнул от работы и получил пособие в размере более 11 тысяч рублей.

Преступную деятельность врача раскрыли. Вину она полностью признала и возместила ущерб. Медика ждет суд. © «Петрозаводск говорит»