15 июля 2025, 15:29
Минприроды проверит белую субстанцию на Мунозере в Карелии
Специалисты будут искать источник возможного загрязнения водоема в Кондопожском районе
фото стопкадр
Воду в Мунозере проверят после жалоб жителей Карели на плавающий в воде жир, белую пленку и серый налет.
«Взяли сигнал в работу», - сообщила сегодня руководитель карельского минприроды Янина Свидская.
Она поручила проверить факт загрязнения озера в Кондопожском районе, а также установить возможный его источник.
Специалистам министерства поручено выехать на место и при необходимости подключить другие ведомства. © «Петрозаводск говорит»