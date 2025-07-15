Минприроды проверит белую субстанцию на Мунозере в Карелии

Воду в Мунозере проверят после жалоб жителей Карели на плавающий в воде жир, белую пленку и серый налет.

«Взяли сигнал в работу», - сообщила сегодня руководитель карельского минприроды Янина Свидская.

Она поручила проверить факт загрязнения озера в Кондопожском районе, а также установить возможный его источник.

Специалистам министерства поручено выехать на место и при необходимости подключить другие ведомства. © «Петрозаводск говорит»