15 июля 2025, 15:29
Происшествия

Минприроды проверит белую субстанцию на Мунозере в Карелии

Специалисты будут искать источник возможного загрязнения водоема в Кондопожском районе
фото стопкадр

Воду в Мунозере проверят после жалоб жителей Карели на плавающий в воде жир, белую пленку и серый налет.

«Взяли сигнал в работу», - сообщила сегодня руководитель карельского минприроды Янина Свидская.

Она поручила проверить факт загрязнения озера в Кондопожском районе, а также установить возможный его источник.

Специалистам министерства поручено выехать на место и при необходимости подключить другие ведомства. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
мунозеро
Кондопожский район
озеро
загрязнение
Минприроды