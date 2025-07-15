Мужчина выпал из лодки в Карелии и пропал

О несчастных случаях на воде рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Карелии Игорь Потанин.

В воскресенье 13 июля на Московской улице в Петрозаводске спасли из озера нетрезвого мужчину. Ему оказали помощь, он остался жив. В понедельник в Петрозаводске в Соломенном утонул мужчина, а на реке Сегежа в Сегеже погибла женщина.

В ночь на вторник 15 июля в Сегежском округе из лодки выпал мужчина. Лодку смогли найти, а мужчину пока нет.

На водоемах республики в этом году уже погибли 18 человек.