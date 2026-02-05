Кассир жульничал с чеками в магазине в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились представители сетевого магазина. Они обнаружили, что один из сотрудников работает нечестно, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, 46-летний мужчина, работавший кассиром, совершал нелегальные манипуляции с чеками. Так, за одну только смену он присвоил себе более 4000 рублей из кассы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о присвоении. Ранее проблем с законом у горожанина никогда не возникало. Теперь же ему грозит наказание вплоть до лишения свободы.

