Погибших Янченко и Агаркова похоронили в Карелии

С двумя погибшими участниками специальной военной операции простились в Карелии. На родной земле похоронили бойцов Алексея Агаркова и Андрея Янченко. Оба погибших были из Сортавалы.

Военнослужащие погибли 18 января 2026 при выполнении задач на специальной военной операции. В последний путь родные, близкие и горожане проводили погибших 4 февраля. Алексею Агаркову было 50, Андрею Янченко – 48.

«Светлая память и вечная слава Героям Агаркову Алексею Анатольевичу и Янченко Андрею Владимировичу», - написала в соцсети парламентарий.