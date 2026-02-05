05 февраля 2026, 09:48
Происшествия

Погибших Янченко и Агаркова похоронили в Карелии

В Сортавале простились с погибшими в ходе СВО двумя бойцами
траурные гвоздики
фото: freepik

С двумя погибшими участниками специальной военной операции простились в Карелии. На родной земле похоронили бойцов Алексея Агаркова и Андрея Янченко. Оба погибших были из Сортавалы.

Военнослужащие погибли 18 января 2026 при выполнении задач на специальной военной операции. В последний путь родные, близкие и горожане проводили погибших 4 февраля. Алексею Агаркову было 50, Андрею Янченко – 48.

«Светлая память и вечная слава Героям Агаркову Алексею Анатольевичу и Янченко Андрею Владимировичу», - написала в соцсети парламентарий.

