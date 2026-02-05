Взрывы будут греметь в течение двух дней на карьере в Карелии

На юге Карелии 8 и 9 февраля будут производиться взрывные работы. Об этом сообщает паблик администрации Питкярантского округа.

По данным источника, взрывы будут греметь на карьере Ляскеля. Они запланированы на период с 10 до 20 часов. Будут подаваться звуковые сигналы для населения.

С момента начала взрывных работ по периметру опасной зоны и на подъездах к карьеру будут выставлены постовые, препятствующие проходу посторонних людей в опасную зону.

