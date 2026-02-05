Для районной больницы в Карелии закупили современное оборудование

В Лоухской ЦРБ в апреле откроется физиотерапевтический кабинет, сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Для медицинского учреждения уже закупили современное оборудование, которое позволит расширить возможности лечения. Пациентам смогут оказывать такие виды физиотерапевтической помощи, как: магнито- и электротерапия, лазеро- и ультразвуковая терапия, гальванизация и лекарственный электрофорез, крайне высокочастотное излучение и инфракрасное излучение.

Эти виды лечения назначаются при заболеваниях суставов, сосудов, позвоночника, нервной системы, после травм и операций, остеохондрозе, радикулите, невралгиях, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и других проблемах со здоровьем.

