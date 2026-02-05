05 февраля 2026, 09:52
Ребенок пострадал под колесами автомобиля в Петрозаводске
Легковой автомобиль сбил восьмилетнего мальчика в Сулажгоре
Фото ГАИ
Утром 4 февраля в Петрозаводске произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ГАИ, на улице Сулажгорской 54-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок вышел на дорогу, не убедившись в своей безопасности, и получил травмы.
Обстоятельства дорожной аварии предстоит выяснить специалистам.
