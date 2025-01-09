В образование жителей Карелии материально вложились на совесть

5 миллионов долларов (тогда вполне допускалось такое исчисление) должны были поступить в республику в январе ровно 20 лет назад на реализацию проекта «Информатизация системы образования». Карелия вошла в число семи пилотных регионов. Это был займ правительства России у Всемирного банка.

Проект информатизации системы образования был рассчитан на 7 лет. В Карелии после праздников велись последние приготовления к его реализации. На семинаре собрались представители Национального фонда, откуда шло финансирование, сотрудники министерства образования, которые должны были осуществлять за ним контроль, и сами педагоги республики, кому и предназначалась эта финансовая помощь.

«Наш проект должен дойти до каждой школы в пилотном регионе, до каждого учителя, - заверила Светлана Авдеева, директор проекта ИСО (Москва). – Мы должны создать общенациональную коллекцию электронных образовательных ресурсов, объекты которой будут доступны для всех школьников, для всех учителей Российской Федерации».

Разработанные электронные материалы должны были поступить во все школы республики в 2008 году. И с ними кто-то должен был уметь управляться, поэтому одновременно будет вестись работа по поставке техники и переобучению персонала.

«Очень важно, что этот проект комплексный, - заявил Станислав Нисимов, заместитель министра образования РК. – То есть не просто поставка техники, не просто «железо», как очень часто это происходит. А это создание и апробация новых электронных цифровых учебных материалов. Это и повышение квалификации учителей. Это и создание сети межшкольных методических центров, на базе которых будет происходить повышение квалификации».

В то время государство задумалось над тем, что мир шагнул далеко вперед, а у нас до сих пор обучали детей по старинке. Не газ и лес – наш главный капитал, а человек, которого нужно научить современным технологиям, чтобы он не растерялся на рынке труда – говорила Светлана Авдеева: «Мы хотим повысить ВВП в два раза к 2010 году. За счет чего? За счет того, что люди будут более грамотны, смогут работать на более высококвалифицированных должностях, станут лучшими специалистами. За счет этого возможен в принципе рост благосостояния и экономики страны». В республике станут действовать около 20 межшкольных методических центров, обещали участники проекта. Эти центры собирались координировать работу со всеми школами Карелии.

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В медиацентре «Vыход» накануне праздников открылась выставка фоторабот Станислава Иванова. Она завершила программу 2004 года, которая была сфокусирована на молодых начинающих авторах.

На пресс-конференции журналистам пришлось туго: Станислав Иванов был немногословен, как и его работы. Фотографии у него тоже не были названы. По мнению автора, слова слишком сильно влияют на восприятие зрителя. Людей на снимках практически не было. «Мир предметов, он более разнообразен», - говорил Иванов.

Станислав работал в те времена в Медвежьегорском туберкулезном диспансере. Несмотря на мрачноватую с первого взгляда профессию, по словам художников, в его работах ощущалось умение чувствовать время.

«У него талант ощущать нечто, - так выразился о коллеге Сергей Терентьев, директор медиацентра «Vыход». – Он, фотографируя чашу, фотографирует не чашку, а время, которое обволакивает чашку. На самом деле это редкое качество среди молодых художников, которые сейчас, в силу медиатехнологий, всегда мыслят очень конкретно».

Все фотографии Станислав Иванов снимал стареньким «Зенитом». Автор не обрабатывал свои работы на компьютере. Главное, как он считал, это успеть зафиксировать кусок пространство, фрагмент времени.

Таким было 9 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.