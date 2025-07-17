В Сегежском районе рецидивист обокрал мертвеца

Сегежский городской суд наказал мужчину, который украл и пользовался банковской картой умершего знакомого. Ранее подсудимый уже был привлечен к уголовной ответственности, что лишь ужесточило приговор.

35-летний житель пгт. Надвоицы пил со знакомым, последний решил отдохнуть, но утром не проснулся: он умер. Пока сотрудники скорой помощи оформляли документы, подсудимый украл банковскую карту. С нее он потратил 34 тысячи рублей. В суде мужчина раскаялся в содеянном и признал вину.

Ранее жителя Надвоиц привлекали к ответственности за особо тяжкое преступление против жизни и здоровья личности, его условно-досрочно освободили. Однако теперь подсудимый получил наказание: лишение свободы сроком на 4 года в исправительной колонии строгого режима. © «Петрозаводск говорит»